WHO HOIATAB Uus ja ohtlik m-rõugete tüvi võib olla Kongo DVst edasi levinud

Palju on nakatumisi emade või hooldajate ja laste vahel. Tüvi on põhjustanud ka arvukalt nurisünnitusi ning teadlased uurivad selle pikaajalist mõju viljakusele.

Haiglasse jõudvad rasked juhtumid on ilmselt jäämäe tipp, sest paljudel patsientidel on leebemad sümptomid ja nemad ravivad end kodus.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel olid sel aastal Kongo DVs kõigi m-rõugete tüvede tõttu surnud 384 inimesest üle 60 protsendi lapsed.

Seni on klasd Ibd tuvastatud Kongo Bukavu, Uvira ja Kamanyola linnas, sel nädalal ka Põhja-Kivu pealinnas Gomas.

Need linnad suvad Rwanda, Burundi ja Uganda piiri lähedal.

Ametlikult uut tüve väljaspool Kongot leitud ei ole, kuid Murhula Masirika peab tõenäoliseks, et see on levinud ka naaberriikidesse, sest mõned nakatunud seksitöötajad olid pärit neist riikidest.