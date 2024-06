See võib üllatada, aga tselluliit polegi haigus, mida peaks ravima

Tselluliiti leidub tavaliselt piirkondades, kus on rohkem nahaalust rasva, mis ladestub läbi nahaaluse sidekoe, põhjustades ebatasase välimuse. See on levinud, tavaliselt valutu ja kahjutu.

Inimese nahk on keha suurim organ, mis koosneb kolmest kihist. Pinnal toimib epidermis esimese kaitsejoonena keskkonna vastu. Selle välimine, rakkudest koosnev läbitungimatu kiht, uueneb pidevalt ja kaitseb meie keha väliste elementide eest.

Epidermise all on dermis – tugev kiht, mis sisaldab fibroblaste ehk rakke, mis toodavad olulisi valke nagu kollageen ja elastiin. Need valgud annavad nahale struktuuri ja elastsuse, aidates kaasa naha tugevusele ja paindlikkusele.

Veelgi sügavamal asub hüpodermis, tuntud ka kui nahaalune kiht. See kiht on rikas rasvkoe poolest, mis mängib olulist rolli keha pehmendamisel ja isoleerimisel ning varustab vajadusel energiaga. Nende kolme nahakihi all on lihas. Lihasest dermiseni jooksevad sidekoe ribad, mis hoiavad rasvkoe «taskutes».

Tselluliit ei mõjuta tervist, kuigi mõned inimesed väidavad, et see mõjutab nende enesehinnangut ja kehapilti. See aga on pigem seotud ühiskondliku survega olla füüsiliselt täiuslik või kulutada raha, aega ja energiat, et võimalikult täiuslikuks muutuda.

Tselluliit on muutunud ilutööstuses suureks äriks. Eriti suve eel reklaamivad ettevõtted igasuguseid tooteid, alates kreemidest ja seerumitest kuni vidinate ja tablettideni, mis kõik on suunatud täiuslikult siledate kintsude loomisele.