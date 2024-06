Insuldi varajase tekkimise oht annab märku juba teismeeas

Leitud seosed püsisid isegi pärast diabeedi arvesse võtmist ja esimese insuldi vanuse piiritlemist kõigest 40. eluaastani. Sellest lähtuvalt soovitavad teadlased kasutada põhjalikumaid hindamismeetodeid lisaks traditsioonilistele insuldi riskiteguritele, et vältida puudeid ja surma, vahendab Eureka Alert.

Tõendid viitavad, et alla 50-aastaste insuldijuhtumid on sagenemas. Umbes pooled insuldi üle elanutest elavad pikaajaliste füüsiliste ja psühholoogiliste kahjustustega.

Lapsepõlve ja noorukiea madalamat vaimset võimekust, sealhulgas halvemat keskendumisvõimet ja probleemide lahendamise- ning õppimisoskust, on seostatud tulevaste südameveresoonkonna- ja ainevahetushaiguste kõrgema riskiga, kuid tulemused pole olnud järjepidevad.

Võrreldes kõrge vaimse võimekusega inimestega olid selle madala tasemega inimesed tõenäolisemalt ülekaalulised või rasvunud (17% vs 12%), väiksema tõenäosusega lõpetanud keskkooli (82% vs 99%) ja tõenäolisemalt elanud sotsiaalselt ja majanduslikult kehvemas piirkonnas (35% vs 19%) - kõik kardiovaskulaarsete haiguste riskitegurid.