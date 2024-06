PANE TÄHELE Mida kuumus inimesega teeb ja kuidas kuumalaines toime tulla

Kuumalaine peamiseks tunnuseks on konkreetses piirkonnas olev äärmuslik kuumus, millega toimetulek nõuab oskusi ja kogemust.

See võib olla eluohtlik ning kuumakurnatus ja kuumarabandus pole ainsad tagajärjed. Kuumus võib samuti põhjustada südameprobleeme ja isegi süvendada hingamisprobleeme, kuna see suurendab õhusaastet. Tasub vaadata õhusaasteandmeid, mis avalikult saada ja püüdke kuumalaine ajal teada saada, kus on avalikud basseinid, veekogud või purskkaevud ning püüdke oma kaardistada ka te teele jäävaid konditsioneeritud siseruume.

Higistamine

See on teie loomulik jahutussüsteem. Teie keha surub higi välja naha pinnale. Kui see aurustub õhku jahtub ka keha. See toimib paremini kuivemas kliimas, kus õhuniiskus on madal. Kui see ei toimi piisavalt tõhusalt, võite äärmuslikult väsida ja mõnikord tõsiselt haigestuda. Seega: kuivas ja kuumas on põhjust vett ja soovitavalt mineraalvett juua. Seda tuleb teha regulaarselt,sest kuivas ja kuumas on dehüdratatsioon kiire tulema. Ja see seisund tekib märkamatult.

Kuumakurnatus