Kuidas panustab geneetika alkoholi tarbimisse?

Kuidas võib geneetika panustada alkoholitarbimisse?

Alkoholi kuritarvitamise riski peetakse umbes pooles ulatuses päritavaks ja see hõlmab paljusid geene, millest mõned mõjutavad ka alkoholi metabolismi ning aju reaktsiooni alkoholile. Olulised geenid on need, mis on seotud alkoholi lagundamisega (nagu ADH ja ALDH) ning mõjutavad ajusignaali radu (nagu GABRA2 ja DRD2).

Alkoholitarbimise geneetilist arhitektuuri kirjeldavatest uuringutest paistab, et alkoholi probleemse liigtarbimise ja sõltuvusse sattumise risk on polügeenne (paljude geenide poolt mõjutatud) ning neil on seoseid skisofreenia, depressiooni ja ATH geneetikaga. Samal ajal alkoholitarbimine ilma sõltuvuse ja liigtarbimiseta ei näita seost eelmainitud psühhiaatrilise haavatavusega.

On tähtis märkida, et keskkonnategurid nagu alkoholi kättesaadavus, hind ja turundus mängivad samuti väga olulist rolli alkoholitarvitamise probleemide tekkimisel ning keskkonna kaudu on võimalik ka maandada pärilike riskifaktorite mõjusid. Kui paljude haiguste puhul öeldakse, et see ei ole konkreetselt geneetiline ega konkreetselt keskkonna tegurite tulemus, vaid geenide ja keskkonna koosmõju, siis alkoholi liigtarbimine on näide olukorrast, kus keskkonna mõju tulemusele võib pidada suuremaks kui geneetilise eelsoodumuse mõju.

Kas Eesti geenidoonorite puhul on uuritud näiteks alkoholi lagundamisega seotud geene või on tulevikus plaanis alkoholiga seonduvat uurida?