Vähi tekkimise riski vähendab see abinõu

Töö, pealkirjaga «Alkoholitarbimise rehabilitatsioon ja vähiriski: üleriigiline haiglate kohortuuring Prantsusmaal,» avaldati ajakirjas The Lancet Public Health. See on suurim omataoline uuring, mis tõestab vähendatud või lõpetatud alkoholitarbimise seost vähenenud riskiga kõigi alkoholist põhjustatud vähkkasvajate, sealhulgas maksa- ja kurguvähi, tekkeks.