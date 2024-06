Terviseteaduste aluste mikrokraad annab alusteadmised rahvatervishoiust

Programmijuht, Tartu Ülikooli tervisedenduse kaasprofessor Kersti Pärna ütles, et programmis on osalema oodatud eelkõige need, kes soovivad täiendada oma teadmisi rahvatervishoiu ja tervisedenduse valdkonnas, taotleda tervisedendaja kutset ning kes on juba praegu või tulevikus tööalaselt seotud tervishoiu, rahvatervishoiu või tervisedenduse valdkonnaga. Need on näiteks tervishoiuametnikud ja -praktikud, teadlased ja nõustajad

Möödunud aastal «Terviseteaduste aluste» programmi läbinud Doris Sabre töötas pikalt spordivaldkonnas. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna ning sai tänavu Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist tervisedenduse diplomi. «Olin sobiva magistrieriala otsingutel ja saamaks selgemat pilti, otsustasin esialgu mikrokraadi kasuks,» ütles ta.

Sabre sõnul meeldis talle programmi paindlikkus. «Õppematerjalidega sai tegeleda iganädalaselt omale sobival ajal: teha rühmatöid, kuulata videoloenguid ja sooritada teste enne järgmist seminari. Samuti sai kõigi kolme õppeaine alguses teada rühmatööde teemad, seega oli aega teemadega tegeleda. Alati oli võimalus õppejõududele küsimusi esitada ja tagasiside saada.»

Sabre lisas, et sai uusi teadmisi valdkondlikel teemadel ning avardada silmaringi. «Kui rahvatervishoiu korralduse, RTA , tervisemõjurite mudelite ja kontseptsioonidega oli mul kokkupuude varasematest õpingutest olemas, siis näiteks seksuaaltervise globaalne mõõde, vaimne tervis, sõeluuringute valdkond oli uudne ja paeluv.»

Kersti Pärna selgitas, et rahvastiku vananemise tõttu tuleb järjest rohkem mõelda sellele, kuidas pikendada inimeste tervena elatud aastaid. «See omakorda tähendab, et on vaja on järjest rohkem tõenduspõhiste teadmistega spetsialiste, kes tegelevad nii tervise edendamise kui haiguste ennetamisega. Programm soosib edasiõppimist TÜ rahvatervishoiu magistriõppes, kuna programmi käigus läbitakse juba kolm magistriõppe ainet.»

Mikrokraadi programmis osalemise eelduseks on vähemalt bakalaureusekraadi olemasolu. Pärna sõnul saab mikrokraadiprogrammis osalemist mugavalt ühildada töö ja isikliku eluga, sest kogu kursus on veebipõhine. «Eelmisel õppeaastal avatud programm on olnud väga edukas: huvilisi oli rohkem kui õppekohti ja selle lõpetas 100 protsenti osalejatest.»

Kandideerida saab 23. augustini 2024. Loe programmi kohta lähemalt siit.