Austraalia võimud: e-sigarette saab oktoobrist ainult apteegist

Kas e-sigarettide seadused pole juba muutunud?

E-sigarettide reform on juba käimas. Alates 2024. aasta märtsist on föderaalvalitsus keelanud kõikide mitte-terapeutiliste e-sigarettide importimise Austraaliasse.

Nikotiiniga e-sigarettide soovijad (kas suitsetamisest loobumiseks või nikotiinisõltuvusega seotud) on saanud terapeutilisi e-sigarette apteekidest tervishoiutöötaja retseptiga, tubaka või piparmündi maitselisena.

Siiski on jäänud seaduslikuks kõikide «nikotiinivabade» maitsestatud e-sigarettide jaemüük. See on võimaldanud bensiinijaamadel, kioskidel ja e-sigarettide kauplustel väita, et nad müüvad «nikotiinivabasid» e-sigarette.

See pikaajaline lünk regulatsioonides on võimaldanud teismelistel kergesti ligi pääseda odavatele, maitsestatud, ühekordsetele e-sigarettidele, mis on kõrge nikotiinisisaldusega. Selle erinevuse jõustamine nikotiiniga ja nikotiinita e-sigarettide vahel nõuab ulatuslikke ja kalleid laborikatseid ning on seega teostamatu.

See lünk on põhjustanud noorte hulgas e-sigarettide kasutamise järsu kasvu. 2019. aastal oli Austraalias e-sigarette kasutanud vaid 9,6% 14–17-aastastest. See arv peaaegu kolmekordistus aastatel 2022–23, tõustes 28%-ni.

See on toonud kaasa ka selliste kaupluste leviku, mis müüvad avalikult ebaseaduslikke suitsetajatele mõeldud e-tooteid kogu Austraalias. Suur hulk enne importimisreeglite rakendamist Austraaliasse toodud e-sigarette tähendab, et see ebaseaduslik müügitöö võib jätkuda veel aastaid.

Mis edasi?

Mõned e-sigarettide pooldajad on väitnud, et kõik e-sigaretid, sealhulgas need, mis sisaldavad nikotiini, peaksid olema müügil «nagu tubakatooted».

Siiski ei ole muudetud seaduseelnõu survele allunud. Nikotiini sisaldavaid e-sigarette ei ole kunagi olnud seaduslik müüa tarbekaubana tavakauplustes nagu kioskid, bensiinijaamad ja tubakapoed. Nikotiin on klassifitseeritud kui mürgine aine, mis tähendab, et tootjad ei saa lihtsalt lisada nikotiini tarbekaupadele, nagu maiustused või karastusjoogid, ning müüa neid poodides.

E-sigarettide müümine tarbekaubana oleks ulatuslik muutus selles, kuidas Austraalia reguleerib ohtlikke ja sõltuvust tekitavaid mürgiseid aineid, nagu nikotiin.

Hoolimata tubakakontrolli edust, tapab suitsetamine ikka veel 20 500 austraallast igal aastal. Kujutage ette, kui 1950ndatel, kui uuringud kinnitasid, et suitsetamine on nii surmav kui ka sõltuvust tekitav, oleksid reguleerijad otsustanud toote riiulitelt eemaldada?

Nüüd on meil võimalus takistada tervel uuel põlvkonnal nikotiinisõltuvusse sattumist. Edasi liikudes on ülioluline, et muudetud seadusandlust toetaks tõhus järelevalve ja jõustamine, mis kaitseks noori.

Allikas: Medicalxpress ja The Conversation