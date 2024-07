Teraapiafondi reformiga kaob patsiendi omaosalus

«Oluline on rõhutada, et kõik ravitegevused või teraapiad, kuhu 1. juuli seisuga on patsiendi aeg broneeritud või ravi pooleli, viiakse lõpuni ja kaetakse seniste perearsti fondide kaudu kuni käesoleva aasta septembri lõpuni. Seega saavad kõik patsiendid oma ravi ka vana süsteemi järgi kenasti lõpuni viia,» kinnitas tervisekassa usaldusarst. Kui patsient ei jõua oma ravi septembri lõpuks ära teha ning teenuseosutajal ei ole tervisekassaga alates 1. juulist kehtivat lepingut, tuleb kas edasise teenuse eest ise maksta või pöörduda uuesti oma raviarsti poole, kes väljastab vajadusel uue saatekirja, et patsient saaks pöörduda tervisekassa partneri poole.