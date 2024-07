Apteeker selgitab, kas vatitikud sobivad kõrvade puhastamiseks või mitte

Proviisori sõnul sageneb inimestel esinev kõrvavalu suvel just sooja ja niiskuse kombinatsiooni tõttu. «Inimesed kipuvad rohkem higistama, samas soodustavad bakterite levikut ka õhu niiskustase ja soojemad temperatuurid,» ütles ta.

Samuti võib kõrvavalu põhjustada ujumiskoha kahtlase kvaliteediga vesi, mis on potentsiaalne nakkusallikas. Seetõttu on mere- või järvevee kvaliteedi jälgimine samuti oluline. «Ka kõrvade puhastamine vatitikkudega võib tekitada mehaanilise vigastuse, anda valuaistingu ning on soodne põletiku tekkeks,» lisas proviisor.

Siiski on Kerli Valge-Rebase sõnul väga oluline teada, et iga kõrvavalu ei tähenda kohe põletikku. «Peapiirkonnas olevad probleemid võivad kiirguda ning ühe väljundina tekitada kõrvade valulikkust. Tegelikult võib juhtuda, et patsient kurdab kõrvavalu, kuid kõrvad ise on korras, aga probleem peitub hoopis hammastes või neelupõletikus,» selgitas ta.

Väga sage on olukord, kus nohust või ninakinnisusest tingituna tekib kõrvade kumin ja valulikkus. «Teised valu põhjused võivad olla veel võõrkeha väliskuulmekäigus, seeninfektsioon, mädapunn kuulmekäigus, igasugune kõrvapiirkonna trauma, sukeldumisel või lennureisil rõhumuutusest tingitud trauma ja palju muud.»

Kõrvavalu ja -põletikku esineb sagedamini lastel