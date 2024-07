USAs on tahtlike surmavate mürgistusjuhtude arv mitmekordistunud – miks, ei tea keegi

Uuringud on piiratud.

Esiteks ja mis kõige tähtsam, uuringu retrospektiivne olemus tähendab, et põhjuslikku seost ei saa kindlaks teha. Teiseks, NPDS on allutatud aruandluse kallutatusele, kus andmete täpsus sõltub meditsiiniliste tulemuste õigest sisestamisest ja kodeerimisest. Kolmandaks, kõned mürgistuskeskustesse tehakse vabatahtlikult, seega ei esinda andmed kõiki mürgistusjuhtumeid USAs. Neljandaks, teadlased kaasasid ühe ja mitme aine kokkupuutega seotud juhtumid, seega on võimalik, et sageli esinevad madala toksilisusega ained olid paljudel juhtudel kaasatud, samas kui vähem levinud, kõrge toksilisusega ained aitasid kaasa täheldatud raskematele meditsiinilistele tulemustele.