Alzheimeri tõbi on vaid üks dementsuse ilminguist – millised on teised?

Üks mõiste, mis dementsusega seoses sageli esile kerkib, on Alzheimeri tõbi, lühidalt Alzheimer. Aga mis on nende vahe?

Mis on dementsus?

Dementsus on üldmõiste, mida kasutatakse erinevate sündroomide kirjeldamiseks, mis põhjustavad mälus, mõtlemises ja/või käitumises muutusi ajus toimuva degeneratsiooni tõttu.

Dementsuse diagnoosimiseks peavad need muutused olema piisavalt nähtavad, et segada tavapäraseid tegevusi, ja esinema vähemalt kahes erinevas mõtlemise või mälu aspektis.

Näiteks võib keegi unustada arveid maksta ja eksida varem tuttavates asjades.

Vähem on teada, et dementsus võib esineda ka lastel. See tuleneb enam kui 100 haruldase geneetilise häirega seotud progresseeruvast ajukahjustusest, mis võib põhjustada sarnaseid kognitiivseid muutusi nagu täiskasvanutel.

Mis on Alzheimeri tõbi?

Alzheimeri tõbi on kõige levinum dementsuse tüüp, moodustades umbes 60-80% juhtudest. Seega pole üllatav, et paljud inimesed kasutavad mõisteid dementsus ja Alzheimer vaheldumisi.

Muutused mälus on Alzheimeri tõve kõige levinum märk ja see on see, mida avalikkus sellega kõige sagedamini seostab. Näiteks võib Alzheimeri tõvega inimesel olla raskusi hiljutiste sündmuste meenutamisega või päeva või kuu jälgimisega.

Me ei tea veel täpselt, mis põhjustab Alzheimeri tõbe, kuid me teame, et see on seotud kahe valgutüübi, amüloid-β ja tau, kuhjumisega ajus.