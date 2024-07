Öösel telefoni vaatamine võib põhjustada just seda haigust

Loomade ja inimeste kohta ilmnevad tõendid näitavad, et kokkupuude kunstliku valgusega võib häirida ööpäevaseid rütme, mille tulemuseks on glükoositaluvuse vähenemine, insuliini sekretsiooni muutus ja kehakaalu tõus – see kõik on seotud metaboolsete häirete, nagu II tüüpi diabeedi, suurenenud riskiga.

Uuringu üheks peamiseks piiranguks on see, et teadlased ei suutnud arvestada söögiaegadega, mis võib mõjutada nii ööpäevaseid rütme kui ka glükoositaluvust. Lisaks võeti mõningaid sotsiaalmajanduslikke tegureid, nagu inimese eluasemeolukord, arvesse piirkondlikul, mitte individuaalsel tasandil ning uuringus osalesid ainult vanemad täiskasvanud.

Samuti on tõsiasi, et indiviidid reageerivad valgusele väga erinevalt, mõned uuringud näitavad, et melatoniini tootmise pärssimiseks vajalik valguse intensiivsus, mis aitab reguleerida meie ööpäevarütmi, võib ulatuda 6–350 luksini.

Sellegipoolest näitavad varasemad katsed, et kui melatoniini tootmine on häiritud ja ööpäevane rütm ebaregulaarne, võib see viia selleni, et kõhunääre eritab vähem insuliini. See võib olla diabeedi arengut soodustav tegur.

Enne kui teadlased suudavad tõeliselt mõista, kuidas öine kunstvalgus mõjutab ööpäevarütmi ja kuidas see võib mõjuda keha ainevahetusele, on vaja palju põhjalikumaid uuringuid.