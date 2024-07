UNUSTAGE IMERAVIMID Eksootilised viljad võivad olla abiks ülekaalu ja diabeedi ravimisel

Ühendi testid diabeeti põdevatel rasvunud hiirtel näitasid, et suukaudselt elenoolhapet saanud hiirte metaboolne tervis paranes oluliselt võrreldes rasvunud kontrollhiirtega. Pärast nelja kuni viit nädalat kestnud ravi näitasid hiirte rasvumise, veresuhkru taseme ja insuliinitundlikkuse vähenemist 10,7 protsenti, mis oli võrreldav tervete kõhnade hiirtega.

Elenoolhape vähendas märkimisväärselt ka toidutarbimist ja soodustas kehakaalu langust, mis on seotud PYY ja GLP-1 paranenud tsirkuleeriva tasemega ning agoutiga seotud peptiidide vähenemisega hüpotalamuses. On teada, et agoutiga seotud peptiid suurendab üleekspresseerimise korral söömist ja kaalutõusu.

«Üldiselt näitas uuring, et oliividest pärit elenoolhappel on paljulubav mõju hormoonide vabanemisele ja ainevahetusele, eriti rasvunud ja diabeetiliste seisundite korral,» ütles Liu. «Tundub, et ühend jäljendab söömise füsioloogilisi tingimusi, et soodustada otseselt soolestiku metaboolse hormooni sekretsiooni, mis aitab reguleerida energiatasakaalu ja metaboolset tervist.»

Teadlaste sõnul on elenoolhappe kontsentratsioon oliiviõlis või oliivides väga madal, mistõttu selles uuringus nähtud kasu ei saaks suure tõenäosusega ainult oliivitoodetest.

Uurimisrühm töötab nüüd selle nimel, et mõista, kuidas see ühend loob metaboolset kasu, analüüsides selle teekonda läbi keha, et teada saada, kuidas see imendub, jaotub, metaboliseerub ja eritub. See annab ka ülevaate selle ohutusest tulevaste kliiniliste uuringute jaoks, kirjutab Eurekalert.