Puugihaiguste vältimise kohta tehti suur avastus

Uurimistöö keskendub veidrale – ja mõne arvates imelisele – nähtusele, mida nimetatakse omandatud puugiresistentsuseks (ATR).

Põhimõtteliselt on ATR-i põdevatel inimestel või loomadel olnud nii palju puukide nakatumist, et neil on tekkinud immuunvastus, mis põhjustab neist toituda püüdvate puukide mahakukkumist ja isegi surma, ütleb Northeasterni ülikooli bioloogia dotsent Constantin Takacs.

«See toimib tegelikult hamstrite puhul hästi,» ütleb Takacs, kes liitus Northeasterniga 2023. aastal ja on Borrelia burgdorferi – Lyme'i tõbe põhjustava bakteri – ekspert.

Pärast seda kui teadlased olid kaks korda lasknud puukidel hamstreid «süüa», leidsid nad, et kolmandal korral puugid enam hamstritest nii hästi ei toitunud ja nad surid. «Nad kukuvad maha enne, kui saavad söömise lõpetada. Ja hamstril tekib puugi kinnituskohta lööve.» See on omandatud immuunsuse protsess, ütleb Takacs.

Ta lisab, et uuringud, sealhulgas Yale'i Fikrigi laboris, viitavad peremeesloomadele, kellest puugid on toitunud, «arendavad immuunreaktsiooni süljele ja võib-olla ka teistele puugiosadele».

«Idee seisneb selles, et kui vaktsineerite puugi sülje komponentidega, kutsute esile immuunvastuse, mis on sarnane eelnevale puugiga kokkupuutele,» sõnab Takacs.

«Kui puuk ei saa toituda ja kukub enneaegselt maha, siis ei satu haigusetekitajad ka vaktsineeritud peremeesorganismi,» ütleb ta.

Praegu on silmapiiril puukborrelioosi vaktsiin, kusjuures Pfizer ja Valneva on VLA15 kliinilise uuringu hilises staadiumis. Partnerid loodavad, et kui kõik läheb hästi, saavad nad 2026. aastal taotleda USA toidu- ja ravimiametilt litsentsi.

Brandon Dionne, Northeasterni farmaatsia ja farmaatsiateaduste kooli dotsent, on öelnud, et VLA15 toimib Borrelia burgdorferi, Lyme'i tõbe põhjustava bakteri välispinna valgu sihtmärgina.

Dionne ütleb, et vaktsiin blokeerib valgu OspA, mis takistab spiraalikujulisel bakteril puugi juurest lahkuda ja nakatada inimesi, keda see on hammustanud.

New Yorgis asuv puugiökoloog Richard Ostfeld kirjutas oma kogemustest omandatud puugiresistentsusega (ATR) ja ütles, et loodab, et teadlased hakkavad kasutama puugivastast vaktsiini, eriti kõrge riskiga piirkondades elavate inimeste jaoks.