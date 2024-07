USA teatas neljandast lehmadega seotud linnugripi juhtumist

«Risk elanikkonnale on endiselt madal,» lisas CDC.

Nakatumine leidis aset Colorados. Haigestunud isikule anti viirusevastaseid ravimeid ja ta on pärast seda paranenud.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) väljendas aprillis muret linnugripiviiruse tüve H5N1 kiire leviku pärast uutele liikidele.

Praegune linnugripipuhang sai alguse 2020. aastal ja nüüdseks on surnud kümned miljonid kodulinnud, kuid nakatunud on ka metslinnud ning maa- ja mereimetajad.

Märtsis lisandusid lehmad ja kitsed, mis ekspertide sõnul on üllatav, sest nad ei arvanud, et nood on seda tüüpi gripile vastuvõtlikud.