10 müüti päikesekaitsekreemide kohta, mida pead teadma

«Niikaua kui väljas on valgust, on piisavalt UVA-d», et tekitada päevitust, tekitada kortse ja suurendada nahavähi riski, ütles Lim.

Chapas nõustus. «Isegi pilvistel päevadel tuleb umbes 80 protsenti päikesekiirtest läbi ja võite siiski saada päikesekahjustusi,» ütles ta.

5. müüt: Sa ei vaja päikesekaitsekreemi, kui sul on tume nahk

Tegelikkus: iga jumega inimesed võivad saada päikesekahjustusi ja nahavähki. Tegelikult diagnoositakse nahavähk tumedama nahatooniga patsientidel sageli hilisemates staadiumides, kui seda on raskem ravida, ütles Ameerika Dermatoloogiaakadeemia president dr Seemal Desai.

Chapas lisas, et kuna tumedam nahk on päikesevalguse toimel võimeline tootma melaniini, võib selle värvus muutuda kergemini kui heledam nahk.

Müüt 6: Mineraalipõhised päikesekreemid on ohutumad kui keemilised päikesekaitsekreemid

Tegelikkus: mõlemat tüüpi on ohutu kasutada, kuid mineraalsete päikesekaitsetoodete puhul on vähem tundmatuid, kuna need ei imendu nahka, ütles Lim.

Chapas ütles, et see on üks põhjus, miks ta eelistab mineraalseid päikesekaitsetooteid. Ta hindab ka nende mitmekülgsust, kuna neid saab kanda meigi või niisutava kreemi peale.

7. müüt: Saate end päikese eest kaitsta, luues n-ö eelpäevituse

Tegelikkus: päevitus võib pakkuda veidi kaitset, kuid see on väiksem kui SPF 5 ekvivalent, ütles Lim. Sellest ei piisa, et päikesekaitsekreemi tarbetuks muuta.