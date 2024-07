Populaarsed kaalulangus- ja diabeediravimid võivad tekitada nägemiskaotust

«Nende ravimite kasutamine on plahvatuslikult kasvanud tööstusriikides ja need on mitmel viisil pakkunud märkimisväärset kasu, kuid tulevased arutelud patsiendi ja tema arsti vahel peaksid hõlmama NAION-i, kui potentsiaalset riski, üle arutamist,» sõnas juhtivteadur dr Joseph Rizzo, kes on ravimiameti direktor. Mass Eye and Ear neuro-oftalmoloogia ja Harvardi meditsiinikooli professor ütlesid pressiteates: «Meie järeldusi tuleks pidada olulisteks, kuid esialgseteks, sest on tarvis tulevasi uuringuid nende küsimuste uurimiseks palju suuremas ja mitmekesisemas elanikkonnas.»