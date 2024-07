SUUR EDASIMINEK Teadlased avastavad uusi immuunhäiretega seotud T-rakke ja geene

Ajakirjas Science avaldatud avastused said võimalikuks tänu äsja väljatöötatud tehnoloogiale, mida nad nimetavad ReapTEC-iks, mis tuvastas haruldaste T-rakkude alatüüpide geneetilised võimendajad, mis on seotud spetsiifiliste immuunhäiretega. Uus T-rakkude atlas on avalikult kättesaadav ja peaks aitama välja töötada uusi immuunvahendatud haiguste ravimteraapiaid.

Abistaja T-rakud on teatud tüüpi valged verelibled, mis moodustavad suure osa immuunsüsteemist. Nad tunnevad ära patogeenid ja reguleerivad immuunvastust. Paljud immuunvahendatud haigused on põhjustatud T-rakkude ebanormaalsest funktsioonist. Autoimmuunhaiguste, nagu hulgiskleroos, korral ründavad nad ekslikult kehaosi, nagu oleksid need patogeenid.

Allergiate korral reageerivad T-rakud üle keskkonnas leiduvatele kahjututele ainetele nagu õietolm. Teame mitmeid levinud T-rakke, kuid hiljutised uuringud on näidanud, et eksisteerivad haruldased ja spetsiifilised T-rakkude tüübid ning need võivad olla seotud immuunvahendatud haigustega.

Kõigis rakkudes, sealhulgas T-rakkudes, on DNA piirkonnad, mida nimetatakse «võimendajateks». See DNA ei kodeeri valke. Selle asemel kodeerib see väikeseid RNA tükke ja suurendab teiste geenide ekspressiooni. T-raku võimendaja DNA variatsioonid põhjustavad seetõttu erinevusi geeniekspressioonis ja see võib mõjutada T-rakkude toimimist. Mõned võimendajad on kahesuunalised, mis tähendab, et mõlemat DNA ahelat kasutatakse võimendaja RNA matriitsina.

RIKEN IMSi mitmete erinevate laborite teadlased ja kolleegid teistest instituutidest tegid koostööd, et arendada uut ReapTEC-tehnoloogiat ja otsida seoseid kahesuunaliste T-rakkude võimendajate ja immuunhaiguste vahel.