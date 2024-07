Dr Paul Naaber vastab: millal peaks geneetilisele uuringule minema?

Teadlikkus oma tervise hetkeseisust, võimalusest seda kontrollida ja parendada on väga oluline, et mitmeid terviseprobleeme ennetada või haigusele varakult jaole saada ning seega ka efektiivsemalt ravida. «Meditsiin, nagu ka paljud teised valdkonnad, liigub klassikalistest universaalsetest lahendustest personaalsemate poole. Laborianalüüside valikus on järjest enam kättesaadavad testid, mis annavad tervisealast infot just konkreetse inimese geneetikast lähtuvalt,» tõdes SYNLAB Eesti kliiniline juht dr Paul Naaber.

Seni on Eestis veel vähe rakendust saanud personaalsema, tõhusama ja ohutuma ravi määramiseks farmakogeneetiline uuring, mis selgitab inimese geneetika mõju erinevate ravimite toimele organismis. «Farmakogeneetiline uuring võimaldab arstil hinnata, millised ravimite toimeained millises koguses konkreetsele inimesele võiksid geneetilisest perspektiivist sobida. See omakorda aitab saavutada paremaid ravitulemusi ja vähendab ravimitest tulenevaid kõrvalmõjusid. Hästi üldistatult öeldes, annab farmakogeneetika vastuse selle kohta, kas konkreetse inimese organism reageerib ravimite toimeainetele ootuspäraselt, vajab tavapärasest erinevat annustamist või võib tekitada ohtlikke kõrvalmõjusid,» selgitas dr Naaber. Ta näitlikustas, et piltlikult öeldes sõltub inimese geneetikast see, kas näiteks valuvaigistavat ravimite peaks võtma terve tableti, pool tabletti või enam, et see täidaks inimese organismi ja ravimi toimeaine parimat koosmõju ega poleks toksiline.