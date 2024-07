Lastehaigla toetusfond palub toetada raketitabamuse saanud Kiievi lastehaiglat

«Oleme koos Tallinna lastehaigla toetusfondi heade annetajatega sama lastehaiglat varasemalt toetanud 270 000 euroga, kuid nüüd on abivajadus palju suurem. Sõjaolukorras, kus ei ole võimalik tagada esmaabi ning plaanilist ravi, on meeleheide ja kannatused seda suuremad. Püüame koos teha head neile, kes ennast täna ise aidata ei suuda.»

«Oleme šokeeritud ning soovime Kiievi lastehaiglat aidata nii palju, kui see antud olukorras võimalik on,» lausus Tallinna lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kramer. «Tegemist on kohutava tragöödiaga – hukkunud ja kannatanud on süütud lapsed, kes on aheldatud haiglavooditesse. Sellist julmust ei ole võimalik mõista. Me peame aitama Kiievi lastehaigla lapsi ja töötajaid nii palju, kui suudame.»