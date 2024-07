Mida teha, et festivalil narkootikumid jalust ei niidaks?

TAI meelespeas nenditakse, et uimastite kasutamist ei toetata. Kui aga festivalikülastaja otsustab neid proovida, tuleks järgida ohutuma tarvitamise põhimõtteid. Kõige ohutum viis uimasteid tarvitada on neid üldse mitte tarvitada!

Enne uimastite tarvitamist tuleb meelespea kohaselt esiti veenduda, et teadmised konkreetse aine mõjudest, ohtudest, annustamisest ja võimalike kahjude vähendamisest on põhjalikud ja ajakohased. Võimalusel tuleks uimasteid alati testida. Eestis laboratoorset testimisteenust ei pakuta, ent reagendi-põhiseid teste (pill tests, reagent tests) saab hankida internetist. Need ei ütle tableti või pulbri täpset koostist, küll aga näitavad, kas aine sisaldab ka tegelikult seda, mida väidetakse, ning aitavad veenduda, et uimasti ei sisalda soovimatuid toimeaineid.