Juba teine inimene suri sealt saadud doonorneeruga – loe, mis oli surma põhjuseks

Praegu on ainuüksi USA-s üle 100 000 inimese , kes vajavad hädasti organisiirdamist, kusjuures suurim nõudlus on neerude järele. Traagiliselt sureb iga päev 17 inimest ootenimekirjadest, mistõttu teadlased püüavad innukalt täiustada ksenotransplantatsiooni, mis viitab loomade organite kasutamisele inimestest patsientidel.

Raskus seisneb aga selles, et meie kehad on valmis tagasi lükkama kõiki mitte-inimese komponendid. Selle takistuse ületamiseks on teadlased kasutanud CRISPR geenide redigeerimise tehnoloogiat, et kohandada loomade organeid nii, et need muutuksid meie immuunsüsteemile vastuvõetavamaks.