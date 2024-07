Käimas on kliinilised katsed: vähihaigetele luuakse personaalseid vaktsiine

Royal Wolverhamptoni Trust (RWT) on üks kolmekümnest Inglismaa haiglast, kes on liitunud NHS Englandi uue vähivaktsiini käivitusprogrammiga (Cancer Vaccine Launch Pad ehk CVLP). RWT eesmärk on suunata programmi kaks patsienti kuus.

RWT esindaja Sarah Glover ütles, et tegemist on põneva ja uuendusliku programmiga, mis pakub patsientidele võimalust osaleda murrangulistes vähiravi katsetes. Vaktsiinid töötatakse välja, analüüsides patsientide kasvajat, et tuvastada mutatsioonid, mis on spetsiifilised just nende vähile. Selle teabe põhjal loovad arstid eksperimentaalse individualiseeritud «vähivaktsiini», mille eesmärk on esile kutsuda immuunvastus, mis võib takistada vähi taasteket.