Puseriti hammastega laps ei vaja teatud juhtudel ortodondi abi

Laps peab ravisse ka ise panustama

Ortodont Liis-Eleen Kalmer nõustus, et ortodontilisest ravist loobumist tuleb rahapuuduse tõttu ette, kuid ortodondi visiidile tuleb üksjagu ka selliseid patsiente, kes seal tegelikult olema ei peaks ja kes seetõttu ei alusta ka ortodontilist ravi. «Mul on nädalas ligikaudu 10–15 esmapatsienti ja neist kahe kolmandiku puhul saan öelda, et nad on pöördunud valel ajal. Näiteks kui lapsel on hambad katki, siis ortodontilise raviga alustada ei saa. On ka lapsi, kelle puhul selgub visiidi käigus, et nad pole raviga nõus, samuti on minu juurde toodud liiga väike, kolmeaastane laps,» loetleb dr Kalmer näiteid patsientidest, kes on valel ajal õiges kohas. Ortodont sõnab rahustuseks, et olukorras, kus lõualuud on harmooniliselt kasvanud ja muret teevad vaid hammaste asendihäired, võib ortodontilist ravi julgelt edasi lükata, sest ka täiskasvanueas saab viltused hambad ritta nihutada.