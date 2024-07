See ravim võib täielikult kaitsta HIVsse nakatumise eest

Uuringus hinnati 5000 osalejat, et võrrelda kapsiidi inhibiitorit lenakapaviir kahe teise HIV ennetusvahendiga, vahendab The Conversation . Ravim häirib HIV-kapsiidi ehk valgukatet, mis kaitseb viiruse geneetilist materjali ja paljunemiseks vajalikke ensüüme.

Leiti, et kuue kuu jooksul saavutati kaks korda aastas süstitava lenakapaviiriga 100-protsendiline edukuse määr, samas kui teised kaks ravimit ei olnud nii tõhusad. Proactive Health Solutions tegevjuht dr Fundile Nyati ütles Primedia Plus'ile, et see muudab HIV ennetamise viisi oluliselt.