Kaalulangetusravimite «võistlusareenile» ilmus uus favoriit

Teadlased analüüsisid üle 18 000 USA patsiendil elektroonilisi terviseandmeid ajavahemikus 2022. aasta maist kuni 2023. aasta septembrini, et võrrelda kahe süstitava kaalulangetusravimi tulemusi. Tulemused avaldati ajakirjas «JAMA Internal Medicine».

Patsientide keskmine vanus oli 52 aastat, üle 70 protsendi neist olid naised ja nende keskmine algkaal oli 110 kilogrammi. Viiskümmend kaks protsenti patsientidest põdes 2. tüübi diabeeti.

Enamik patsiente saavutas aasta jooksul vähemalt viieprotsendilise kaalukaotuse, kuid Mounjaro kasutajad kaotasid rohkem kaalu.

Mõlemad ravimid, mida tuntakse ka nende geneeriliste nimede tirsepatiid (Mounjaro) ja semaglutiid (Ozempic) järgi, kuuluvad GLP-1 analoogide klassi, mis matkivad looduslikult esinevat hormooni ja tekitavad täiskõhutunde.

Kokkuvõttes saavutas peaaegu 82 protsenti Mounjaro kasutajatest viieprotsendilise või suurema kaalukaotuse, võrreldes 67 protsendiga Ozempicu kasutajatest.

Kümneprotsendilise või suurema kaalukaotuse tulemused olid vastavalt 62 protsenti versus 37 protsenti ja viieteistprotsendilise või suurema kaalukaotuse tulemused olid 42 protsenti versus 18 protsenti, mõlemad Mounjaro kasuks.

Kaheteistkümne kuu möödudes kaotas keskmine Mounjaro kasutaja seitse protsenti rohkem kaalu kui keskmine Ozempicu kasutaja.

Mounjaro tugevamat efektiivsust kajastasid kliinilise uuringu tulemused, mis viisid selle heakskiitmiseni, kuid see oli esimene kord, kui neid kahte ravimit testiti teineteise vastu.

Kahe rühma vahel ei täheldatud olulisi erinevusi kõrvaltoimete määrades, kuigi ravimi kasutamise lõpetamine oli mõlemas rühmas tavaline.

Uuringud on näidanud, et GLP-1 analoogide puhul on levinud kõrvaltoimed, nagu seedehäired, pearinglus ja kergelt tõusnud südame löögisagedus. Raske, kuid haruldase kõrvaltoimena esineb soole obstruktsioon ja pankreatiit.

Teiselt poolt võivad need ravimid vähendada südameatakkide ja insultide riski ning on tõendeid, et need aitavad teatud rasvumisega seotud vähivormide, sealhulgas neeru-, pankrease-, söögitoru-, munasarja-, maksa- ja kolorektaalvähi vastu.

Ozempic sai Ameerika Ühendriikides heakskiidu 2017. aastal ja on sellest ajast peale olnud ülimalt populaarne, samas kui Mounjaro sai heakskiidu 2022. aastal.

Ülekaalulisus on globaalse tervise probleem, mis on riskitegur südame-veresoonkonnahaiguste, diabeedi, teatud vähivormide ja haiguste, nagu Covid-19, tüsistuste tekkeks.

Ülekaalulisust on raske ravida ja see on tervishoiusüsteemidele kulukas. Kuigi selle põhjused võivad olla seotud elustiiliga, võivad seda mõjutada ka geneetilised tegurid.

Allikad: Agence France-Presse ja ScienceAlert