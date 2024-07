Spordi vaatamine on igati tervislik – põhjus on üsna omapärane

Õnneks peaks spordi vaatamise üldine mõju olema positiivne, kuna uuringud on näidanud , et spordisõbrad kogevad suuremat heaolu kui need, kes sporti ei jälgi. See võib olla seotud spordi vaatamise sotsiaalsete aspektidega.

Uuringust selgus, et inimesed Ühendkuningriigist, kes osalesid eelmisel aastal mõnel otseülekandena peetud spordiüritusel, on oma eluga rohkem rahul, tunnevad, et nende elu on väärtuslikum, ja on vähem üksildased kui need, kes ei osalenud. Need tulemused klapivad teiste uuringutega, mis on leidnud, et inimesed, kes vaatavad sporti vähemalt kord aastas, kogevad vähem depressiivseid sümptomeid kui need, kes ei vaata.