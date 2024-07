Avastati saladusliku Lahesõja sündroomi põhjus

Kaltsium ei saa rakkudesse

Griffithi ülikooli neuroimmunoloogia ja uudsete haiguste keskuse teadlaste (NCNED) uurimus näitas, et Lahesõja sündroomi all kannatavate veteranide rakkude kaltsiumi ioonikanalid, mille kaudu liigub kaltsium rakkudesse, on defektsed, vahendab Griffithi ülikool.

Veteranide jaoks elumuutev

Lahesõjas teenis rohkem kui 1800 austraallast. Lahesõja veteran ja sündroomi kohta teavitustööd tegev Ian Allwood ütles, et kannatanutele tähendab see palju, et nende probleemi on tõsiselt suhtutud ja ta on teadlaste pühendumuse eest tänulik. «See uurimus on Lahesõja veteranide jaoks elumuutev. Veteranide kogukonnale, kes on kannatanud, on see esimene samm põhjusliku teguri tuvastamisel.»