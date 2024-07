Kolm asja vähendavad vähiriski hüppeliselt

Ameerika vähiliidu teadlaste meeskond analüüsis 1,78 miljonit vähijuhtumit aastast 2019. Jõuti järeldusele, et lihtsad tervislikud valikud ja parem juurdepääs tervishoiule võivad oluliselt vähendada vähki haigestumise ja selle tagajärjel suremise riski, vahendab Science Alert.

Uuringus rõhutati, et suur hulk vähijuhte ja surmasid on tingitud muudetavatest riskiteguritest, mis tähendab, et ennetusmeetmete lai ja õiglane rakendamine võib vähikoormust oluliselt vähendada. 30 vähitüübist, mida uuriti, oli 19 puhul üle poole juhtudest ja surmadest seotud muudetavate riskiteguritega.