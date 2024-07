Teadlased: hoidke lapsi tehisaru eest – nende soovitused lastele on tapvalt ohtlikud

Kurian väitis, et suured keelemudelid nagu OpenAI ChatGPT ei oma vajaliku empaatiat alaealiste kasutajate ohutuse tagamiseks. «Tehisintellekti juturobotid ei suuda tingimata mõista keelt nagu inimesed ja kasutavad lihtsalt statistikat olemasoleva teabe taaskasutamiseks ja ümber kohandamiseks. See võib olla eriti ohtlik lastele, kellel puuduvad keeleoskused, et turvaliselt suhelda internetiühendusega algoritmiga. Samuti on lapsed palju altimad tundliku isikliku teabe jagamisele,» väitis Kurian.

«Juturobotile inimlikkuse andmine võib aidata kasutajal sellest rohkem kasu saada,» ütles Kurian. «Kuid lapse jaoks on väga raske tõmmata jäika, ratsionaalset piiri millegi vahel, mis kõlab inimlikult, ja tegelikkuse, et see ei pruugi olla võimeline looma õiget emotsionaalset sidet, vahel.»

Siiski väitis teadlane, et tehnoloogial võib siiski olla oluline roll. «Tehisintellekt võib olla lastele uskumatu liitlane, kui see on kujundatud nende vajadusi silmas pidades,» selgitas Kurian. «Küsimus ei ole tehisintellekti keelustamises, vaid selle turvaliseks muutmises.»