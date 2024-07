Lastearst annab nõu: kuidas kasvatada terveid ja õnnelikke lapsi

Hommikusöök on äärmiselt oluline ning peaks algama süsivesikurikka toidukorraga, näiteks pudru ja selle peal olevate marjade ja pähklitega, lisaks võiks toidukorral olla valke, näiteks muna või kodujuustu näol. Meie toitumisharjumused mõjutavad ülekaalu rohkem kui see, kui palju laps iga päev liigub või mitte. Murettekitav on asjaolu, et paljudest peredest on kadunud ühised söömised, mis tähendab, et igaüks sööb koju tulles endale sobival ajal ja üldjuhul ka endale sobivat toitu. Nii puudub ka reaalne ülevaade sellest, mida laps sööb. Nii kaovad ka konkreetsed söögikorrad, mis asendatakse pideva näksimisega.