Teadlased avastasid, mis pärsib kõhunäärmevähki

Avastati, et molekul HNF4A, mille tootmise aluseks on kõnealune geen, pärsib kõhunäärmevähi arengut, vahendab Nottinghami ülikool.

Kõhunääre on osa seedesüsteemist ja toodab seedeensüüme ning hormoone, nagu insuliin.

Vähem kui seitse protsenti patsientidest elab pärast kõhunäärmevähi diagnoosi saamist üle viie aasta ning sõeluuringute, diagnoosi ja ravi osas on palju väljakutseid.

Uuringu raames analüüsisid teadlased kõhunäärmevähi ja tervete kudede proove, et paljastada mehhanismid, mille abil kasvajad lülitavad välja HNF4A ekspressiooni, nii et ei avaldu enam ka selle kasulikud funktsioonid.

Varasemad uuringud on näidanud HNF4A kasulikku rolli inimfüsioloogias, eriti seedetrakti kudedes, sealhulgas kõhunäärmes, maksas ja soolestikus.

HNF4A aktiivsuse häired või kadumine on teadaolevalt seotud erinevate haigustega, sealhulgas vähi, diabeedi ja põletikuliste soolehaigustega.

Kui nad korreleerisid molekuli avaldumise taseme patsiendi andmetega, tuvastasid nad, et madalal tasemel HNF4A oli seotud madala patsientide elulemusega.

Kuigi mitmetes teadustöödes on uuritud rakkude käitumist kõhunäärmevähi korral, on täpsed mehhanismid suures osas teadmata.

«Me ei ole mitte ainult avastanud HNF4A kasvajaid pärssiva rolli, vaid ka selle, kuidas see haiguse väga varajases staadiumis välja lülitatakse,» ütles uuringut juhtinud teadlane dr Maria Hatziapostolou, Nottinghami Trenti ülikooli John van Geest'i vähiravikeskuse teadlane.

«Leidsime, et teatud modifikatsioonid, mida nimetatakse DNA metülatsiooniks, lisatakse konkreetsele geenile selle väljalülitamiseks. HNF4A kaotus tõukab tagant kõhunäärmevähi arengut ja agressiivsust ning see korreleerub halva patsiendi ellujäämise potentsiaaliga. Loodame, et uus arusaam mehhanismist aitab sillutada teed uute ravimite väljatöötamiseks.»