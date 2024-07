Mis on kuiva naha suvise näohoolduse päästerõngad?

Päikesepõletus võib jätta naha punaseks, soojaks ja valulikuks. Rasketel juhtudel võib see põhjustada villide teket, palavikku, külmavärinaid, peavalu ja üldist haigustunnet. Päikesepõletuse tagajärjel hakkab nahk maha kooruma umbes nädala pärast. «Apteegis on olemas spetsiaalsed tooted, nagu Burnjel geel, mis on kohese toimega kiire põletuse leevendaja,» soovitab Talbre.

Päikeseallergia ennetamine

Päikeseallergia ehk fotodermatiit on ülitundlikkus valguse suhtes, mille peamisteks sümptomiteks on naha punetus, turse, sügelev ja põletav lööve ning villid. Fotodermatiiti saab kosmeetikakonsultandi kinnitusel ennetada hoolika päikesekaitsega: piirates kokkupuudet päikesega, vältides tipptunde, mil päike on kõige intensiivsem, kandes kaitseriietust ja kasutades päikesekaitsetooteid, mis pakuvad kõrget kaitset. «Kui lööve on juba tekkinud, siis hooldatakse vastavalt sümptomitele – jahutamine ja sügeluse leevendamine,» lisab spetsialist.