Dr. Brandon Peters, neuroloog ja unemeditsiini arst Virginia Mason Franciscan Healthist, selgitas CNN-ile, et kuigi snooze-nupu vajutamine tundub hetkeks rahuldustpakkuv, rikub ja halvendab see tegelikult une kvaliteeti.

2022. aastal avaldas Notre Dame'i ülikooli teadlaste juhitud uuring ajakirjas Sleep tulemused, mille kohaselt kasutab umbes 57% 450 osalejast regulaarselt snooze-nuppu. Uuringu juhtiv autor Stephen Mattingly märkis, et need inimesed on aastaid tööturul olnud kõrgharidusega valgekraed ja 57% neist vajutab snooze-nuppu.

Mattingly sõnul esindavad need statistilised andmed vaid väikest hulka populatsioonist, kellel on tõenäoliselt parimad uneharjumused. Neil pole aimugi erinevatest vanuserühmadest, nagu teismelised, madalama sissetulekuga leibkonnad või muu osa rahvast, kes on ajalooliselt rohkem unepuuduses kui käesoleva uuringu vastajad. Seega on tõenäoline, et see on laiemat populatsiooni arvestades konservatiivne hinnang.

Michigan Medicine Sleep Disorders Centeri unemeditsiini arst Dr. Cathy Goldstein ütles CNN-ile, et kõige tavalisem põhjus, miks keegi korduvalt snooze-nuppu kasutab, on unepuudus. Atlanta-põhise Haiguste Tõrje ja Ennetamise Keskuse (CDC) andmetel ei saanud umbes 36% ameeriklastest 2022. aastal piisavalt und.

Goldstein küsis: «Esiteks, kas sa saad tegelikult vajalikku uneaega? Mitte seda, mida sa arvad, et peaksid saama või tahad saada, vaid seda, mida sa tegelikult vajad. Ja kas sa saad seda igal ööl?»

Enamikule täiskasvanutest piisab seitsmest kuni üheksast tunnist unest, kuid igaühel on erinevad vajadused. Teine põhjus, miks inimene võib snooze-nuppu vajutada, on see, et ta on loomulikult kalduvus tegutseda hilja öösel ja magada hommikutundideni, olles seega niinimetatud öökull, kes peab ärkama varase tööaja tõttu.

Veel üks võimalik snooze-nupu vajutamise põhjus on uneinertsus – häire, mis raskendab inimesel unest ärkvelolekusse üleminekut. «Enamikule inimestest on see aga lihtsalt vajadus veel natuke magada,» väidavad eksperdid.