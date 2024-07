NOORUSE LÄTE Avastati lihtne viis vananemise mõjude eemal hoidmiseks

Teadlased demonstreerisid eekliinilistes mudelites, et valk interleukiin-11 (IL-11) soodustab vananemist ja et anti-IL-11 ravi mitte ainult ei võitle vananemise kahjulike mõjude vastu, vaid ka pikendab eluiga. Avastus võib tulevikus tähendada rohkem tervena elatud aastaid, vahendab Medical Xpress.

IL-11 põhjustab rasva kogunemist ja lihasmassi kadu, mis on vananemise kaks peamist tunnust. Uuringutes avastasid teadlased, et vananedes on elundites üha enam IL-11 valku, mis soodustab rasva kogunemist maksas ja kõhus ning vähendab lihasmassi ja -jõudu.

Teadlaste sõnul on need tulemused esimesed maailmas, mis näitavad, et IL-11 on vananemise peamine tegur. Duke-NUSi kardiovaskulaarsete ja metaboolsete häirete programmi abiprofessor ja uuringu kaasautor Anissa Widjaja ütles, et projekt algas 2017. aastal, kui tuvastati, et IL-11 tase tõuseb vananemisega.