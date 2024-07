Kassid paljastasid, mis on ka inimeste kaalulangetuse saladus

Teadlased analüüsisid dieedile pandud rasvunud kasside väljaheiteproove. Selgus, et muutused kasside soolestiku mikrobioomis ehk seal elavate bakterite ja molekulide kogumis sarnanevad märkimisväärselt toitumisviise muutvate inimeste omale. Uuring avaldati mainekas ajakirjas Scientific Reports.

Kasside elukeskkond on inimeste omaga sarnane, nii et neid uurides saaks ka inimeste haiguste kohta palju teada, nentis uuringu autor Jenessa Winstoni Ohio riiklikust ülikoolist. Kasse võiks kasutada ta sõnul näiteks ülekaalulisuse ja teist tüüpi diabeedi vastu suunatud mikrobioomi mõjutava ravi uurimiseks, vahendab Eureka Alert.

Uuringus kirjeldati ka, et arenenud riikides on umbes 60 protsenti kassidest ülekaalulised või rasvunud, samas kui USAs on ülekaalulisuse määr täiskasvanud inimeste seas üle 40 protsendi.​

Uurijad leidsid, et kalorite piiramisel suurenes lühikese ahelaga rasvhappe propioonhappe tase – on näidatud, et see aitab reguleerida söögiisu, vähendab rasva kogunemist ja kaitseb ülekaalulisuse ja diabeedi eest. See kasv oli seotud bakteriga Prevotella 9 copri, mis on varasemates uuringutes seostunud inimestel kaalulanguse ja parema veresuhkru kontrolliga.

Kui kassid on spetsiaalsel kaalulangetusdieedil, tõuseb propioonhappe tase ja jääb kõrgeks, kuid langeb taas vanade toitumistavade juurde naasmisel. Seega on toitumise muutmine, nii et see oleks tervislik, positiivsete muutuste alus, nentis Winston. Samuti tuleb uuringust lähtudes silmas pidada, et kilokaloreid ei tarbitaks üleliigselt, ning kaalu langetamine ja säilitamine peaksid muutuma oluliselt hõlpsamaks.