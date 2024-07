Apsakaid on teinud nii Biden kui ka Trump – mis viitab kergele kognitiivsele häirele?

Kumbki kandidaat teeks oma nelja-aastase ametiaja jooksul rekordi kui vanim USA president. Praegu 81-aastane Biden on vaid kolm aastat vanem kui endine president Trump, kes on 78-aastane.

Veebruaris tehtud küsitlus näitas, et 59 protsenti ameeriklastest usub, et mõlemad kandidaadid on uueks ametiajaks liiga vanad. Veel 27 protsenti arvas, et president Biden on liiga vana, kuid mitte endine president Trump.

Kriitika Bideni suhtes kasvas pärast esimest presidendiväitlust juuni lõpus. Inimesed tõid esile tema esinemisprobleemid, sealhulgas pehme ja summutatud kõne ning kalduvuse teha ebaloogilisi mõttearendusi või teemast kõrvale kalduda.

Hiljuti tegi Biden NATO tippkohtumise pressikonverentsil mitmeid verbaalseid vigu, näiteks nimetas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõid president Putiniks ja USA asepresident Kamala Harrist asepresident Trumpiks.

Paljud, sealhulgas meditsiinieksperdid, on spekuleerinud, et president Bidenil on klassikalised neurodegeneratsiooni tunnused, sealhulgas kognitiivne langus. Kuid kuivõrd on kognitiivne langus normaalne osa vananemisest? Ja mida saame Bideni kognitiivsest seisundist tegelikult avalike esinemiste põhjal järeldada?

Kognitiivsed muutused on osa vananemisest

On tõsi, et kognitiivne funktsioon muutub vananedes, kuid mitte kõik kognitiivse funktsiooni aspektid ei ole mõjutatud samal määral ja mitte kõik muutused ei ole negatiivsed.