EHMATAV AVASTUS Vanast ajast pärit nuhtlus aitab kaasa vähi tekkele

Kuid hiljutised uuringud Colorado ülikoolist näitavad, et need retroviirused võivad taasaktiveeruda ja mängida olulist rolli vähi kasvu ja ellujäämise soodustamisel. Uuring viitab ka sellele, et teatud endogeensete retroviiruste sihikule võtmine ja vaigistamine võib suurendada vähiravi tõhusust, vahendab Interesting Engineering.

Need iidsed viirusnakkused võivad märkimisväärselt mõjutada tänapäeva haigusi, ütles uuringu vanemautor Edward Chuong, molekulaarse, raku- ja arengubioloogia dotsent.

Uuringud näitavad, et umbes kaheksa protsenti inimgenoomist koosneb endogeensetest retroviirustest, mis on integreerunud meie evolutsiooniliste esivanemate rakkudesse. Põlvkondade jooksul on need retroviirused tunginud sperma- ja munarakkudesse ning embrüotesse, kinnistades oma DNA fossiilsete jälgedena ja mõjutades evolutsioonilisi protsesse.

Kuigi need DNA fragmendid ei suuda enam funktsionaalseid viiruseid toota, on Chuongi uuring näidanud, et endogeensed retroviirused võivad toimida «lülititena», et aktiveerida lähedalasuvaid geene. Mõned on mänginud rolli platsenta arengus, mis on oluline inimese evolutsioonis, ja immuunvastuses kaasaegsetele viirustele nagu Covid-19.

On tehtud ohtralt teadustööd, et näidata, kuidas neid endogeenseid retroviiruseid saab meie kasuks «kodustada», kuid pole eriti uuritud, kuidas need meid kahjustada võivad, märkis Chuong.