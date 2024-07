Kui sagedasti te kõht läbi käib, annab märku, kui tervelt te elate

Varasemad uuringud on viidanud, et kõhukinnisus ja kõhulahtisus on seotud suuremate infektsioonide ja neurodegeneratiivsete haiguste riskidega.

Kuna need leiud tehti haigete patsientide põhjal, ei olnud seni selge, kas ebaregulaarne roojamine oli nende seisundite põhjus või tagajärg.

Sean Gibbons Seattle'i süsteemibioloogia instituudist selgitas, et arstid peavad sageli ebaregulaarset roojamist lihtsalt tüütuks probleemiks. Ta loodab, et see töö avab arstide mõtteviisi ebaregulaarsete roojamissageduste võimalike riskide suhtes.

Gibbons ja tema meeskond kogusid kliinilisi, elustiili ja bioloogilisi andmeid – sealhulgas vere keemia, soolestiku mikrobioomi, geneetika ja muu – enam kui 1400 tervelt täiskasvanult, kellel ei olnud aktiivse haiguse märke.

Osalejad jagunesid eneseraporteeritud roojamissageduste järgi nelja rühma: kõhukinnisus (üks või kaks korda nädalas), madal-normaalne (kolm kuni kuus korda nädalas), kõrge-normaalne (üks kuni kolm korda päevas) ja kõhulahtisus.

Uuringus osalejad andsid vereplasma ja väljaheite proove ning täitsid ulatuslikke toitumis-, tervise- ja elustiiliküsimustikke.

Kui väljaheide jääb liiga kauaks soolestikku, kulutavad mikroobid ära olemasolevad kiudained, mida nad fermenteerivad kasulikeks lühikese ahelaga rasvhapeteks, ning fermenteerivad selle asemel valke, tootes toksiine nagu p-kresoolsulfaat ja indoksüülsulfaat.

Isegi tervetel inimestel, kellel on kõhukinnisus, tõuseb nende toksiinide tase vereringes. Need toksiinid on neerudele eriti koormavad.

Puuviljad ja köögiviljad on peamise tähtsusega