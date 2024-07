AITA AIDATA Ukraina suursaadik Kiievi lastehaigla rünnakust: tsiviilhaigla ründamine on barbaarne

«Purustatud Ohmatdõt on Ukraina suurim lastehaigla, mis on andnud väga raskesti haigetele lastele lootust paranemiseks kümneid aastaid. Eestlased ning Eesti organisatsioonid, sealhulgas Tallinna lastehaigla toetusfond, aitavad tuua tagasi lootuse Ukraina lastele, et jätkata normaalset elutegevust. Iga annetus, ükskõik kui väike või suur, on väga vajalik ja abiks. Näitame, et solidaarsus ja lootus on tugevamad kui agressioon ning täname kõiki abistajaid,» ütles Kononenko.

«Kõige olulisem on taastada meditsiiniseadmed, diagnostika- ja operatsiooniaparatuur ning seada töökorda laboratooriumid,» rääkis Ukraina abiorganisatsiooni Leleka MTÜ asutaja Inna Karaulshchikova, kes viibis rünnaku hetkel Kiievis ning oli parasjagu suundumas tagasi Eestisse. «Ohmatdõt koosneb 20 meditsiiniüksusest, sealhulgas osakonnad, mis on ainsad omataolised Ukrainas, kus ravitakse haruldasi ning väga raskeid haigusi põdevaid patsiente. Oluline on, et laste ravi saaks jätkuda.»

Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase sõnul on ühiskonnas fookus läinud küllaltki suurel määral Ukraina sõjalisele abistamisele, kuid ei tohi unustada humanitaarabi. «Me peame aitama Ukraina inimesi, ennekõike lapsi,» lausus Kase. «Tallinna lastehaigla toetusfondi tegevus Kiievi lastehaigla abistamisel on väga oluline. Igaüks peab abistamiseks tegema, mida ta suudab ja kuidas ta suudab. Ka Tallinna linn on palju aidanud – oleme Kiievisse saatnud kiirabiautosid ja esmaabivahendeid. Olen kindel, et linna abi jätkub ka edaspidi.»