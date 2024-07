Maomürgi vastu võib aidata see laialt levinud ravim

Samas laboris on varem kasutanud CRISPR sõeluuringut, et uurida karp-meduusi (box jellyfish) mürki ja praegu uuritakse seal ka teisi mürke, mis kodukohtades ette võivad tulla, alates lihakärbsest (bluebottle) kuni erinevate mürkmadudeni. Selline sõeluuringu tehnika võimaldab avastada hulgaliselt teavet mürkide ja nende toimimise kohta. See on alles algus, kuid on juba leitud, et paljud mürgid tuginevad kattuvatele sihtmärkidele, et meie rakkudele kinnituda. Kogu see uurimistöö aitab kaasa ambitsioonikamale eesmärgile: luua universaalseid vastumürke.