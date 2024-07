Ripsmepikendused võivad põhjustada ohtralt tervisehädasid

Loomulikud ripsmed kaitsevad silmi, suunates õhu silmamunalt eemale ja hoides ära õhust levivate osakeste sattumist silma, vahendab The Conversation.

Ripsmepikendused on üksikfiibrid, mis kinnitatakse iga loomuliku ripsmekarva külge ükshaaval. Need võivad olla valmistatud erinevatest materjalidest, sealhulgas looduslikest kiududest nagu siid ja naaritsa või hobuse karvad, või sünteetilistest kiududest nagu nailon või plast. Kinnitamiseks kasutatakse liimi, mis võib tekitada probleeme.

Enamik tehnikuid teeb enne kohtumist testi, tavaliselt randmel või kõrva taga, et kontrollida allergiat liimi suhtes; siiski, isegi kui allergilist reaktsiooni ei esine, võivad liimis olevad kemikaalid tundlikul silmaümbruse nahak tekitada ärritust ning liimi kaal ripsmetel võib põhjustada edasist ärritust.

Palju võimalikke probleeme

Õige paigaldamine on ülioluline. On esinenud juhtumeid, kus silmalaud on ripsmeliimi tõttu kokku kleepunud. Liim ei tohi kunagi sattuda silmapinnale.