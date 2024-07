Migreeni kohta tehti suur avastus

Lühikesed aminohappeahelad, mida nimetatakse kaltsitoniini geeniga seotud peptiidideks (CGRP), võivad olla migreenihoogude taga. CGRP-d sihikule võtvad ravimeetodid on juba turul. Samuti on viiteid, et tserebrospinaalvedeliku ehk pea- ja seljaajuvedeliku niiöelda äravoolusüsteemide talitlushäired võivad mõnikord migreeni põhjustada. Pea- ja seljaajuvedelik on lümfisarnane vedelik, mille reservuaarid on ajuvatsakestes.