AVASTUS Looduslik abivahend aitab kehas põletikku alandada

Teadlased, eesotsas dr Myriam Chimeni, dr Asif Iqbali ja dr Helen McGettrickiga, uurisid, kuidas vananemine mõjutab põletikureaktsiooni ja kuidas PEPITEM suudab neid mõjusid leevendada. Nad avastasid, et tervislikus immuunsüsteemis reguleerib PEPITEM immuunrakkude liikumist, et vältida liigset reaktsiooni. Selliste haiguste, nagu reumatoidartriit ja luupus, korral on see rada häiritud, põhjustades kroonilist põletikku.

Loomamudelit kasutades leidsid teadlased, et vanematel hiirtel oli tugevam immuunvastus, mida PEPITEM vähendas. See viitab sellele, et PEPITEMi aktiivsus vanusega väheneb. Samuti uurisid nad inimeste immuunsüsteemi B-rakke ja leidsid, et vanematel täiskasvanutel oli puudujääk signaalirajas, mis on vajalik PEPITEMi tootmiseks. See omakorda põhjustab suurenenud T-rakkude liikuvust ja põletikku.