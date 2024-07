Biden Covidis: mis ootab üle 80-aastast koroonaviirusse haigestunut?

Kuid oht, mida Covid üksikisikule kujutab, on nüüd väiksem kui kunagi varem.

Rohkematel meist on immuunsus

Esiteks on enamikul inimestel nüüd mingisugune immuunsus Covidi vastu, olgu see siis vaktsineerimise või varasema nakatumise tõttu, ja paljudel on mõlemad.

Fakt, et teie immuunsüsteem on viirusega kokku puutunud, muudab teie reaktsiooni nakkusele. Jah, on jätkuv probleem immuunsuse nõrgenemise ja viiruse muteerumisega, mis tähendab, et vajate regulaarseid tõhustusdoose. Kuid kuna teie immuunsüsteem on viirust varem «näinud», reageerib see tõhusamalt. See tähendab, et nakkuse tekitatud oht on palju vähenenud.

Me teame, et Biden on saanud oma tõhustusdoosid. Tõhustusdoosid on näidanud olulist kaitset raske haiguse ja surma vastu ning on eriti tähtsad vanemate vanuserühmade jaoks.

Nüüd on meil viirusevastased ravimid

Teiseks on meil ka viirusevastaseid ravimeid, näiteks Paxlovid, mis on tõhus Covidi raske versiooni ravi puhul, kui seda võetakse kohe pärast sümptomite ilmnemist.

Ühes uuringus vähendas Paxlovid, kui seda võeti kiiresti pärast nakatumist, raske haiguse või surma tõenäosust 89 protsenti. Seetõttu on see väga soovitatav neile, kellel on suurem risk raske haiguse tekkeks. Nagu teame, võtab Biden Paxlovidi.

Paxlovidi on seostatud ka tagasilöögi sümptomitega. See on olukord, kus inimene tundub olevat nakkusest taastunud, kuid sümptomid ilmuvad uuesti. Biden koges seda 2022. aastal.

Hea uudis on see, et isegi kui see juhtub, on seotud sümptomid enamasti kerged.

Biden saab parimat hooldust

Teine tegur on muidugi see, et Bidenil on juurdepääs maailma parimale arstiabile.

Kui tema sümptomid muutuksid raskemaks või tekiksid komplikatsioonid, võib olla kindel, et ta saab parimat ravi.