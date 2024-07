Vaata, kuidas mõjutab raseduse ajal vaktsineerimine või Covidi põdemine laste tervist

Koroonaviiruse pandeemias hukkus miljoneid inimesi ja sündis kuhjaga lugusid ja müüte. Nende hulgas ka selliseid, mis viitasid, et rasedate vaktsineerimine võib kahjustada sündivat last. Pandeemia on meile pärandanud ka suure hulga andmeid ja nende aeganõudev korrastamine annab aina enam vastuseid küsimusele: aga kuidas asjad tegelikult olid.