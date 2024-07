Pagulasabis ja Peaasi.ee keskuses alustavad tööd laste ja vanemate suhetele keskenduvad spetsialistid

Pagulasperekonnad kogevad ümberasumisega seoses sageli suurt stressi. Peresuhete tugevdamine aitab perel ühiselt väljakutsetega toime tulla, luua turvatunnet, stabiilsust ning pakkuda üksteisele emotsionaalset tuge. See kõik on hädavajalik varasemate traumadega toimetulekuks ja uue keskkonnaga kohanemiseks,» selgitas Pagulasabi vaimse tervise valdkonna juht Laura Ombler.

Peaasi.ee keskuses on tööd alustanud esimesed lähenemise «Räägime lastest» väljaõppe saanud spetsialistid ning sügisel liitub veel 15 spetsialisti.

««Räägime lastest» lähenemise kasutuselevõtt Peahea noortenõustamisel tähistab suurt edasiminekut perede kaasamisel noorte vaimse tervise probleemide süvenemise ennetamisse. Samuti vastab see vanemate ootusele mõista paremini oma last ja pakkuda vajalikku tuge raskel ajal,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

«Räägime lastest» on Soomes välja töötatud tõenduspõhine lähenemine, mille eesmärk on pakkuda peredele tuge, et ennetada igapäevaste takistuste muutumist vaimse tervise probleemiks. Lähenemist «Räägime lastest» saavad kasutada erinevate elualade spetsialistid, kes oma töös lapsevanemate või lastega kokku puutuvad.