Koroona pärsib rakkude jõujaamu – teadlased leidsid selle vastu abinõu

Eelnevad uuringud näitasid, et rakkude energiatehaste mitokondrite geenid võivad olla viirusest mõjutatud, mille tagajärjeks on probleemid mitmete elundite funktsioneerimises. SARS-CoV-2 valgud suudavad seonduda peremeesraku mitokondrite valkudega ja pärssida mitokondrite geenide avaldumist.

SARS-CoV-2 infektsioon häirib mitokondrite energia tootmise põhiprotsessi. See suurendab mitokondriaalsete reaktiivsete hapnikuühendite (mROS) hulka, mis aktiveerivad faktori-1alfa (HIF-1α). Energia tootmiseks ei kasutata selle tulemusena enam süsivesikuid ega rasvu, vaid toimub glükolüüs, mis annab viiruse paljunemiseks materjali. Suurenenud mROS kahjustab ka mitokondrite DNA-d (mtDNA), mis vabastatakse tsütoplasmasse, ja see kannustab põletikku ja mõjutab elundeid.

Teadlased oletasid, et mROS vähendamine võib takistada SARS-CoV-2 võimet haigust esile kutsuda, blokeerides viirusele olulise aine- ja energiavahetuse. Selle hüpoteesi kontrollimiseks kasutasid teadlased hiiri, kellel on inimese ACE2 geen, mis võimaldab koroonaviirusel rakkude nakatamist. Kui hiiri raviti antioksüdantse ensüümi, mitokondritele suunatud katalaasi või katalüütilise antioksüdantühendi EUK8-ga, vähenesid viirusnakkuse negatiivsed mõjud nagu kaalulangus, kliiniline raskusaste ja tsirkuleeriva mtDNA tase. Lisaks suurenes kopsus tavapärane mitokondrite energia tootmine, ning vähenes nii HIF-1α, viirusvalkude kui ka põletikuliste tsütokiinide hulk.

Teadlased arvavad, et mROS vähendamine on hea strateegia SARS-CoV-2 patogeensuse leevendamiseks. See muudab peremeesraku viirusele ebasoodsaks keskkonnaks, mida viirus ei suuda muuta.