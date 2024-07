Miks koroona levib sel suvel nagu kulutuli?

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse (CDC) epidemioloogid on täheldanud viimase nelja aasta jooksul juulikuus järsku Covid-19 juhtude ja hospitaliseerimiste tõusu, mida on hakatud kutsuma «suviseks tõusuks». Sellel suvel esineb USA-s Covid-19 juhtumeid eriti palju Arizonas, Californias, Hawaiil ja Nevadas. Nendes kohtades oli juuli esimesel nädalal positiivsete testide osakaal 15,6 protsenti, võrreldes eelneva nädala ühe protsendiga. CDC uuringud näitavad, et viiruse tase reovees on samuti tõusuteel.

Sarnane trend ilmneb ka Ühendkuningriigi tervisekaitseameti andmeil –positiivsete testide osakaal tõusis neljalt protsendilt märtsi lõpus juuni lõpuks 14 protsendini. Viimase tõusu põhjuseks on omikrontüve alamvariandid FLiRT.

Ohio riikliku ülikooli viiruste ja esilekerkivate patogeenide programmi juht Shan-Lu Liu, kes on uurinud FLiRT alamvariante, selgitab, et viimased Covid-19 mutatsioonid on suutnud leida viisi, mis soodustab immuunsüsteemi eest põgenemist, lastes samas viirusel endise eduga rakkude külge kinnituda, mis ajendab paljusid uusi juhtumeid. Eakad ja immuunpuudulikkusega inimesed on uute alamvariantide suhtes eriti haavatavad, kuna nende immuunvastus vaktsineerimise ja nakatumise puhul on nõrgenenud. Eksperdid soovitavad neile rühmadele tõhustusdoose.

Covid-19 järjepidev mõju aastaringselt tähendab, et teadlased peavad jätkama uute variantide uurimist, et värskendada maailmas kasutatavaid Covid-19 vaktsiine. Samas on SARS-CoV-2 evolutsiooni jälgivatel teadlastel peaaegu võimatu prognoosida, millal järgmised märkimisväärse mõjuga tüved ilmuvad.